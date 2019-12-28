عبر الإنترنت.. ضبط شخصين روجا لبيع الألعاب النارية والقطع الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بالقاهرة والبحيرة، لقيامهما بالترويج لبيع الألعاب النارية والقطع الأثرية عبر شبكة الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة)، بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية مجهولة المصدر نظير مقابل مادي "لمن يرغب من المواطنين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنه تم العثور على عدد (40) وحدة ألعاب نارية "شماريخ مختلفة الأحجام"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الترويج لتوزيع وبيع الألعاب النارية والتربح بطريقة غير شرعية.

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كما أمكن ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة) لقيامه بنشر مشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع وشراء القطع الآثرية نظير مقابل مادى لمن يرغب من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإنشاء الحساب المشار إليه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الترويج والوساطة للراغبين من المواطنين في بيع وشراء القطع الأثرية للتربح بطريقة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.