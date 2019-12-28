ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهم الأقراص المخدرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 عناصر إجرامية، لحيازتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط (عامل بصيدلية – مقيم بمحافظة الوادي الجديد) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (9700 قرص "لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية" جميعها مجهولة المصدر).
كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، له معلومات جنائية، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).
كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام – له معلومات جنائية)، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 135 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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