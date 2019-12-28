محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، بمديرية أمن دمياط، من ضبط (عاطلان – "لهما معلومات جنائية")، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر - فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - مبلغ مالي)، وكذا سيارة ملاكي "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" والهاتف المحمول المستخدم في عملية التفاوض ، وعدد (5) مفتاح مصطنع "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي. وأضافا بارتكابهما واقعتين سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.