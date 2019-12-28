الداخلية تعقد ندوات دينية وتثقيفية للنزلاء بسجني دمنهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
استقبل سجني دمنهور (رجال- نساء)، عددٍ من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، بهدف زيادة الوعى الديني والاخلاقي لدى نزلاء السجنين، وتنمية الوازع الاجتماعي الذى سيساعدهم في العودة مجدداً للمجتمع كأفراد صالحين .
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة نزلاء السجون "اجتماعياً وثقافياً ودينياً" وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجي، لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة .
وفى إطار خطة قطاع السجون لعقد الندوات الدينية والتثقيفية التي من شأنها تثقيف النزلاء بالقيم والمبادئ التي تسهم في بناء المجتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لترشيح عدد من العلماء ورجال الدين لإقامة الندوات الدينية التي من شأنها تعريفهم بنهج الدين الحنيف وسماحته، الأمر الذي يعود عليهم بالنفع ويؤهلهم لسرعة الاندماج في المجتمع عقب انقضاء مدة عقوبتهم.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.
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