مباحث القاهرة تضبط عصابة لسرقة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات، وتزوير مستندات ملكية وإعادة بيعها، بمنطقة مدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات المقدم عبد الفتاح رؤوف، وكيل قسم مكافحة سرقات السيارات بالقاهرة، أفادت بقيام شخصان مسجل جنائي سائق، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتزوير مستندات ملكية وإعادة بيعها.

Advertisements

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن الرائد محمد شوقي، من ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، 3 طلقات لذات العيار، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكي مثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة، بالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها وبمواجهتهما أمام العميد محمد عاكف، رئيس قطاع المال، اعترفا بسرقتها بذات الأسلوب المشار إليه، واصطناع مستندات ملكية لها وللوحات المعدنية عقب قيامهما بالتحصل على بيانات ومواصفات لسيارات ذات الماركة واللون والموديل للسيارات المستولى عليها عن طريق أحد المواقع المستخدمة للبيع عبر الإنترنت، وحيازتهما السلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامي، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة أول مدينة نصر، الظاهر، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.