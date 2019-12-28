النيابة العامة تعلن عن وظيفة معاون نيابة.. تعرف على الشروط والمواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات تعيين جديدة من وظيفة معاون نيابة لخرجين عام 2019 فقط من كليات حقوق وشريعة وشرطة، بشرط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

وحسب إعلان النيابة العامة، فالحصول على الملف من الموظف المختص لمكتب تعيينات النيابة العامة في دار القضاء العالي، بداية من 8 يناير المقبل حتى 16 من ذات الشهر، مقابل 500 جنيه، على أن يقدم لمكتب التعيينات من جديد في دار القضاء، بداية من 1 إلى 13 فبراير المقبل من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحددت النيابة مواعيد لكل كلية على مستوى الجمهورية بشكل منفصل عن الأخرى؛ لتقديم الملفات.