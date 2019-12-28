19 بلاغا يقود مباحث أكتوبر لعصابة سرقة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تمكن ضباط مباحث أكتوبر من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة متعلقات السيارات. مأمورية من مباحث قسم أول أكتوبر تنسيقا مع الأمن العام تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة بنطاق قسم ثالث أكتوبر. أقر المتهمون بارتكاب 19 واقعة سرقة متعلقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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