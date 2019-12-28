برلماني يطالب الحكومة بمد شبكة الإسكان الاجتماعي لغير القادرين بالقرى والأقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إن عام 2020، هو عام استكمال مسيرة البناء وجني ثمار ما تحقق في ضوء الكم الكبير من الإنجازات التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة قطاعات الدولة سواء كان القطاع العقاري، أو الاستثماري أو السياحي أو التنمية العمرانية والبنية التحتية.

وأضاف "والي" في بيان اليوم السبت، أنه بالنسبة للقطاع العقاري، فالقيادة السياسية حققت نموًا كبيرًا في هذا القطاع وبالفعل حرصت على إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يعتبر أكبر مشروع سكني يحوى الفئات البسيطة ويحقق أحلامهم في حق الحصول على السكن الملائم وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل والشرائح الفقيرة والشباب بدعم من الدولة ليحصل المواطن على وحدة سكنية مناسبة مفروشة بالعفش وبها المرافق، بجانب المشروعات الخدمية بمواقع الإسكان الاجتماعي، وتوفير مجتمع حضاري متكامل، بالإضافة إلى بناء جيل من المدن العالمية والعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد من أكبر عواصم العالم.

وطالب الحكومة، بمد مظلة شبكة الإسكان الاجتماعي لتصل لغير القادرين ومحدودي الدخل من مختلف أقاليم وقرى الجمهورية، حتى يستفيدوا من هذه الميزة المدعمة من جانب الدولة، ويحصل كل شاب ومواطن بالريف من غير القادرين على وحدة سكنية مناسبة مفروشة بالعفش وبها المرافق وبالتالي يشعر بعيشة كريمة.