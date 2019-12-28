طلب إحاطة بشأن نقص وحدات العناية المركزة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بمستشفيات الإسكندرية.

وقالت "الشبراوي"، في بيان اليوم السبت، إن ظروفًا صعبة يعانيها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، في غرف العناية المركزة، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه "لا يوجد مكان"، فيجد المريض وذويه أنفسهم مجبرين على وضعهم في قوائم الانتظار لأجل غير معلوم، أو أن يسلكوا طريق المستشفيات الخاصة التي ترفع شعار (الدفع قبل العلاج)، فيجد أهل المريض أنفسهم بين طريقين كلاهما مُر، إما دفع تكاليف باهظة في المستشفيات الخاصة وإما وفاة المريض-لا قدر الله- وهو ما يتطلب حلًا عاجلا من رئيس الوزراء.

وأضافت، "المئات من أهالي الإسكندرية يخوضون عملية بحث يوميًا في سبيل الحصول على غرفة عناية مركزة فارغة في أي من المستشفيات الحكومية، وفي حال العثور على غرفة يجد نفسه ضمن قائمة الانتظار التي تضم العشرات".

ولفتت إلى أن هناك مأساة حقيقية بالفعل يعيشها المرضى وذويهم في الإسكندرية، ووزيرة الصحة تتحدث عن خطط للتطوير القطاع، لا ثمار لها على أرض الواقع.