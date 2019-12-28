الصحة: تسجيل ٥٦٤ ألف مواطن في بورسعيد بالتأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل ٥٦٤ ألفاً و٨٦٦ مواطناً، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوحدة طب أسرة تعاونيات الزهور ووحدة طب أسرة الـ٥٠٠٠ وحدة، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة راجعت إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين "المميكنة"، مؤكدةً على ضرورة الاستمرار في نظام الإحالة من الواحدات إلي المستشفيات، بما يساعد فى توزيع المرضي على المستشفيات، ويمنع التحويل لمستشفى دون الآخر، كما راجعت مخزون الأدوية وتأكدت من توافر الأصناف الدوائية للمرضى.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أن الوزيرة شددت على جدارة الخدمة الطبية بما يضمن حصول المرضي على خدمة طبيه ذات جودة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة العمل، وإتباع المرجعيات العلمية لبروتوكولات العلاج الحديثة، كما حثت الفريق الطبي بالمستشفي على ضرورة الإستمرار فى التعلم الطبي المهني، موجهةً بتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات لهم في سبيل تحقيق ذلك.

وحرصت الوزيرة على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.