معاش تقاعد للورثة.. القوى العاملة تنهي إجراءات شحن جثمان مصري متوفي بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بإنهاء إجراءات شحن جثمان العامل المصري خميس إسماعيل أبو كرم، الذى توفى إثر نوبة قلبية حادة في محافظة الكرك الكبري خلال أدائه العمل، وذلك بالتنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة المصرية ، فضلا عن متابعة حقوق العامل والمستحقات المالية الخاصة بأسرته.

وبحسب بيان اليوم، تتابع الوزارة مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، وصول الجثمان للقاهرة، حيث أشار إلى أنه جار إنهاء إجراء شحن الجثمان اليوم السبت، ومن المحتمل أن يتم الشحن فجر غد الأحد.

وكشف الحرايري، عن أن العامل المصري المتوفي خميس إسماعيل، من المقرر أن يحصل ورثته على راتب تقاعد باعتبار الوفاة وقعت وهو على رأس العمل في مؤسسة حكومية بالبلديات ويطلق عليه عامل وطن.

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وأجرى وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، اتصالا هاتفيا مع السفير المصري في عمان شريف كامل، معزيا في وفاة العامل المصري خميس إسماعيل الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية حادة في محافظة الكرك خلال أدائه واجبه.

وأكد البطاينة، للسفير المصري أنه أوعز للمعنيين في وزارة العمل متابعة حصول المرحوم لحقوقه كاملة، واستعداد الوزارة التام لتسهيل نقل جثمان المرحوم لمصر الشقيقة.

من جهته ثمّن السفير المصري اهتمام وزارة العمل الأردنية المستمر بشؤون الجالية المصرية في المملكة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.