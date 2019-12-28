أخبار مصر | تطوير 7 مناطق غير مخططة في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطوير 7 مناطق غير مخططة في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عاصم الجزار، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقع برتوكول مع المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه، أكد خالد صديق أن التطوير يشمل رصف وإنارة الطرق وإنشاء وتطوير شبكات المياه والصرف لخدمة ٢ مليون نسمة.

وقال المهندس خالد صديق إن سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، والواقعة بـ٥ أحياء، وهي (حي أول وثانى المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقًا لأولويات محافظة الإسكندرية.

وتابع أن أعمال التطوير تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير، رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.