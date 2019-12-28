أخبار مصر | "العلميين": المحكمة الإدارية العليا توقف فتح باب الترشح والانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العلميين": المحكمة الإدارية العليا توقف فتح باب الترشح والانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس نقابة المهن العلمية، على أن الانتخابات التي دعى لها السيد عبدالستار المليجي قد حكمت محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/12/2019 بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح والانتخابات يوم 31/12/2019،وقضت المحكمة بتنفيذ الحكم بدون إعلان وتم الطعن على هذا الحكم في الإدارية العليا وتحدد له جلسة اليوم 28/12/2019.

وأشار المجلس في بيان لها، اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم قررت إحالة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري للمفوضين، وبناء على ما تقدم بطلان فتح باب الترشح والانتخابات وما ينتج عنها من آثار ويكون حكم محكمة القضاء الإداري ساري ومنفذ حيث لم تقضي الإدارية العليا بوقف تنفيذه.

وأهاب مجلس نقابة المهن العلمية جموع العلميين بالالتزام بقرارات مجلس النقابة وأحكام القضاء وعدم الالتفات إلى أي دعوات أخرى تثير الفتن بين العلميين بعضهم ببعض وتدعم البلطجة النقابيه والقانونية التي يتزعمها السيد عبدالستار المليجي.

