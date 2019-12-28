أخبار مصر | وكيل صحة كفر الشيخ: الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل صحة كفر الشيخ: الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة منى سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الأولوية ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة والمستشفيات الخاصة بهم، لذلك تسعى جاهدة لتوفير احتياجاتهم الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت في أول تصريحاتها، عقب توليها المسؤولية منذ أيام، أنه يتم تنسيق مع جميع الوحدات داخل المديرية من خلال المتابعة الدورية، لكي يتم معرفة المراكز التي تحتاج لتطوير سواء من مستلزمات أو أجهزة طيبية، مؤكدة أنه سيتم توزيع الأطباء بشكل عادل، لأنه يوجد تكدس في بعض المراكز وعجز في أخرى.

وأوضحت أن النهوض بمستشفيات الحكومية من المهام الأساسية، فقد تضاعفت ميزانية الدولة عن السنوات الماضية نظرًا لزيادة الأسعار، لهذا ستساعد الميزانية بشكل أفضل، على توفير احتياجات المستشفيات من أجهزة جديدة ومعامل إضافية ومستلزمات طبية.

