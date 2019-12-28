أخبار مصر | حصاد البرلمان 2019| عقد 110 جلسات عامة.. وتوجيه 1000 سؤال للحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد البرلمان 2019| عقد 110 جلسات عامة.. وتوجيه 1000 سؤال للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال عام 2019، 110 جلسة عامة، امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 400 ساعة.

وبلغ عدد المُتحدثين بالجلسات العامة من النواب 530 نائبًا، من خلال المداخلات والتي بلغت 4000 مداخلة، عبر عن فيها النواب عن آرائهم حول مختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام المصري.

وناقش المجلس خلال عام 2019، ما لا يقل عن 400 بيان عاجل مُقدم من النواب، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو 500 طلبًا، وتم توجيه ما لا يقل عن 1000 سؤال للحكومة، وأجابت بشكل شفهي بالجلسة العامة والرد كتابيًا.

