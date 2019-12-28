أخبار مصر | داخل المتحف الكبير.. "ذوو الهمم" يضعون اللمسات الأخيرة لأكبر لوحة فنية في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل المتحف الكبير.. "ذوو الهمم" يضعون اللمسات الأخيرة لأكبر لوحة فنية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مجموعة من ذوي الهمم، اللمسات الأخيرة لأكبر لوحة في العالم بالمتحف المصري الكبير، والتي جاءت على شكل قناع الملك توت عنخ آمون والمكونة من 7620 كوب قهوة بطريقة الموزاييك.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة المتحف المصري الكبير على إشراك عدد من ذوي الهمم في هذا الحدث العالمي الذي شهده المتحف صباح اليوم، حيث سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكبر لوحة يتم صنعها من أكواب القهوة، على شكل قناع الملك توت عنخ آمون، لعام 2019 باسم مصر.

وقدم مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم، بعض الأغاني الوطنية في حب مصر من خلال عرض مسرحي في إطار الأهداف التربوية والاجتماعية للمتحف المصري الكبير.

وحرص اللواء عاطف مفتاح المشرف العام، على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال ذوي الهمم، والذين وصفهم بالأبطال وقدم لهم كل الشكر والتحية.