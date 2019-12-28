أخبار مصر | وزير السياحة والأثار: نرحب بالاستثمار في المتاحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والأثار: نرحب بالاستثمار في المتاحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، إن الوزارة ترحب بأي مستثمر يرغب في إنشاء متحف بالمدن الشاطئية، بحيث يلتزم بالمباني والإنشاءات، والوزارة توفر الآثار.

وجاء ذلك خلال لقاء "العناني" ومستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، اليوم في مدينة الغردقة.

وأضاف أن الوزارة تمتلك قطعة أرض أخرى في الغردقة ونرحب بمن يريد من المستثمرين المشاركة وإنشاء متحف آخر.

ولفت "العناني" أنظار المستثمرين إلى قلعة القصير والتي تدر 500 جنيه فقط شهريًا، حيث أن الوزارة جاهزة للتعاقد مع أى مستثمر لتنشيط وتطوير خدمات القلعة بحيث يزداد معدل الزيارات لها، والقصير من المدن الهامة والتي لا تحظى باهتمام المستثمرين.

وتابع الدكتور العناني قائلًا، إن الدولة المصرية، لها توجيهات كبيرة، بعودة الحركة السياحية لكل المدن الساحلية في مصر، مثلما حدث في شرم الشيخ وعودة السياحة الإنجليزية بقوة لها. ‬