أخبار مصر | استمرار تلقي طلبات المشاركة بمسابقة الأم المثالية لمنتصف يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار تلقي طلبات المشاركة بمسابقة الأم المثالية لمنتصف يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة غادة والي، استمرار التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية، في الدورة الجديدة لعام 2020، حتى الخميس 16 من يناير المقبل، بمديريات التضامن الاجتماعي، بالمحافظات.

وتنظم المسابقة على مستوى محافظات الجمهورية، بتشكيل لجان الاختيار على مستوى المديريات لإختيار المرشحات على مستوى كل محافظة ثم لجنة للاختيار مركزيا تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة، وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربيه وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك إستعداد لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام القادم، حيث إنتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة بإختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

ورصدت "الخليج 365" أهم الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2020:-

_ التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية.

_ كفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

_ إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى، وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الاسرى للأبناء بدور الرعاية.

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_ ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019.

_ الإلمام بالقراءة والكتابة.

_ ألا يقل او يزيد عدد الابناء عن 3 ابناء، وبحد أقصى 5 ابناء.

_ أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الأبن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

_ يستثنى فى ذلك محافظات الحدود (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان).

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوى الإحتياجات الخاصة وام لأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى احدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية.