أخبار مصر | رقم الخط الساخن للإبلاغ عن الأطفال المشردين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن الأطفال المشردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الاطفال بلامأوي أو مشردين بلا مأوى.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt