أخبار مصر | الأزهر: لجان الفتوى أجابت على 836‏ ألف سؤال خلال 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر: لجان الفتوى أجابت على 836 ألف سؤال خلال 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الفتاوى الواردة إلى اللجان تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت الإجابة عنها جميعًا من متخصصين في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر والتي يشرف عليها أساتذة من هيئة كبار العلماء، واللجان الرئيسة والفرعية بمحافظات الجمهورية والتي تحوي أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط.
وأوضح أن اللجان شهدت أيضًا الإجابة عن أسئلة المواريث وتقسيم التركات التي تصل إلى اللجان سواء من الجمهور العادي أم من بعض المؤسسات الرسمية، هذا بالإضافة إلى القضايا الأسرية التي قدمت اللجان حلولًا لها من خلال توصيف الطلاق والتكييف الفقهي له.
وأشار إلى أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تنتشر في كل محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميًا من الثامنة صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفي بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى الثامنة مساء.
وعلى مستوى التيسير على الناس يقدم المجمع خدمة الفتوى الإلكترونية من خلال موقعه الرسمي على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث استقبل المجمع حوالي 36 ألف فتوى متنوعة خلال عام 2019 تمت الإجابة عنها جميعًا في فترة وجيزة من وصولها، حيث يتم إرسال الفتاوى منذ لحظة استقبالها إلى لجنة الفتوى الرئيسة للرد عليها ثم إرسال الإجابة إلى السائل مباشرة.
ونوه بأن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية يتم بشكل فورى لتلبية احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، حيث يبلغ متوسط عدد الفتاوى الواردة يوميًا والتي يستقبلها المركز الإعلامي للمجمع عبر الموقع الإلكتروني نحو 80 فتوى، وإذا كانت الفتوى تحتاج إلى ضرورة حضور السائل لمقر لجنة الفتوى لحاجتها إلى مزيد من التفصيل والاستفسار منه خاصة في القضايا المصيرية التي قد يترتب عليها نتائج مهمة، فإنه يتم توجيه السائل إلى أقرب لجنة فتوى لمزيد من الإيضاح لسؤاله وحتى تتم الإجابة عليه بدقة.