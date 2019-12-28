أخبار مصر | التضامن: برنامج تدريبي للعاملين الجدد بفرق الشارع

نظمت وزارة التضامن، برنامجًا تدريبيًا للعاملين الجدد، في فرق الشارع، الذين تم تعيينهم مؤخرًا.



ويهدف البرنامج، إلى التدريب على منهجية العمل بالشارع وكيفية التعامل مع الأطفال، ضمن تنمية قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة.

وفي الإطار نفسه، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية لمقدمي الرعاية بمؤسسة فتيات العجوزة، بهدف تنمية مهاراتن ومساعدتهن بالدار.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.