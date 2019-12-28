أخبار مصر | عطل مفاجئ في طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عطل مفاجئ في طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح باسم عبدالكريم، المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدنى، أنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة ٨.٤٥ من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800، قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى الى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.

وأضاف "عبدالكريم"، أنه تم إنزال جميع الركاب واستضافتهم بإستراحات مصر للطيران، وتقديم واجبات الضيافة كما تم حجز مواعيد جديدة لركاب الترانزيت، وجاري تجهيز طائرة بديلة للقيام بالرحلة في اقرب وقت حيث تحرص الشركة على اتباع كافة المعايير الدولية المتعلقة بإجراءات السلامة الجوية لطائراتها وتضع راحة وسلامة عملائها في مقدمة أولوياتها.