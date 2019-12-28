أخبار مصر | على غرار "الاقتصادية".. العناني يعلن إنشاء المجموعة السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار "الاقتصادية".. العناني يعلن إنشاء المجموعة السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء المجموعة السياحية، وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية، والتي من المقرر لها أن تضم وزارة السياحة والآثار والثقافة والطيران والداخلية والمالية واتحاد غرف المنشآت السياحية، وكل من له علاقة بالقطاع السياحي؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة السياحية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بمستثمري البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، لحل مشكلاتهم، وسماع مقترحاتهم.



وتقدم "العناني" خلال كلمته، بالشكر للمستثمرين لاستجابتهم لدعوته للقاء لمناقشة المشكلات وسماع مقترحاتهم في النهوض بالنشاط السياحي، مؤكدًا أن زيارته للبحر الأحمر تُعد أولى جولاته منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، وذلك في محاولة لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك للتعاون معا للنهوض بالنشاط السياحى بشكل عام.