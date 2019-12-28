أخبار مصر | لوحة فنية لقناع توت عنخ آمون تدخل موسوعة جينيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوحة فنية لقناع توت عنخ آمون تدخل موسوعة جينيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المتحف المصري الكبير، صباح اليوم السبت، فعالية تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس الرقمية، لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.

وحضر الفعالية، غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والأثار لشؤون السياحة، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة، والطيب عباس، مدير المتخف المصري الكبير للشئون الأثرية، وميرهان رجب، المساعدة المشرفة العامة على مشروع المتحف المصري الكبير، وعيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، وطلال عمر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموسوعة جينيس الرقمية والقائمين على موسسة جينيس الرقمية في الشرق الأوسط.

وجاءت الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والأثار للترويج للمتحف المصري الكبير، والتعريف به قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

وقالت غادة شلبي، إنه لشرف كبير لها الحضور بالنيابة عن وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، في أول فعالية للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الرقمية، مشيرة إلى أن هذا الحدث له أهمية خاصه حيث أنه يبرز الآثار المصرية، كما أنه يعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

ووصف الدكتور مصطفى وزيري، هذا الحدث بالعالمي، الذي يتم استضافته بالمتحف المصري الكبير، أضخم وأعرق مبنى حضاري ثقافي في العالم.

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ومن ناحيته، أعرب طلال عمر، عن سعادته لحضور هذه الفعالية لأكبر لوحة لأكواب القهوة في المتحف الذي يجمع بين عبق التاريخ وفن العمارة الحديثة المتمثله في مبني المتحف المصري الكبير.

وعلى أنغام "الهارب" قام مجموعة من شباب المصريين خلال الفعالية، بتنفيذ تصميم قناع الملك توت عنخ آمون، على مساحة 60 مترمربع، وذلك بالساحة المؤدية إلى منطقة المطاعم المفتوحة بالمتحف المصرى الكبير فى أجواء من الحماس والبهجة.

وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفنى بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة.

جدير بالذكر أنه قد سبق تسجيل لوحة للموناليزا باستخدام 3604 كوب قهوة بمدينة سيدني بأستراليا عام 2009، كما تم تسجيل لوحة أخرى نفذت بمدينة هونولولو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 باستخدام 5642 كوب قهوة.