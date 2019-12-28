أخبار مصر | محافظ الجيزة: تنفيذ 393 مشروعا صغيرا بـ13 مليون جنيه خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تنفيذ 393 مشروعا صغيرا بـ13 مليون جنيه خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن الانتهاء من تنفيذ 393 مشروعا بقيمة 13 مليون جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وفرت 611 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال الشهر الماضي.

وقال المحافظ إن المشروعات التي مولها الجهاز للشباب تتنوع ما بين التجاري والصناعي والزراعي، مؤكدًا على تيسير جميع الإجراءات المطلوبة من الشباب المتقدم للتسهيل عليهم للمساهمة فى مواجهة البطالة وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة لهم تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

وأكد، على أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأساس في تنمية الاقتصاد لتحولها مستقبلا إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة كما إنها تسهم في توليد الأفكار الجديدة وتستوعب البطالة وتنمي روح المغامرة لدى صغار المستثمرين.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة من مدير جهاز المشروعات بمحافظة الجيزة عن مجهودات الجهاز خلال الشهر الماضي عن أن عدد المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بلغ 26 مشروعًا بقيمة 11 مليون جنيه وفرت 244 فرصة عمل مباشرة للشباب كما كشف التقرير عن تمويل 367 مشروعًا متناهى الصغر بقيمة 2 مليون جنيه وفرت 367 فرصة عمل للشباب.

وناشد المحافظ، الشباب الجادين في فتح أفاق عمل جديدة لهم التقدم لجهاز تنمية المشروعات للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم لما للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهمية في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مباشرة.

