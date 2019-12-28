أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مجمع الأديان بحي مصر القديمة، أكد خلالها على رفع كفاءة المنطقة والتي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة لما لها من تاريخ عريق، حيث شهدت قدوم السيد المسيح إلى مصر وكذلك الفتح الاسلامي وتضم مسجد عمرو بن العاص أول مسجد شيد في أفريقيا كلها بجانب أقدم الكنائس الموجود بمصر والتي تعد كنوز معمارية كالكنيسة المعلقة ودير مارجرجس وأبو سرجة والسيدة العذراء والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي، بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة وخاصة شارعي جامع عمرو وماري جرجس مع تقليم وتهذيب الأشجار واستعواض الأرصفة وتوحيد منسوبها مع إخلائها تمامًا من الإشغالات وإزالة أي تشوهات أو ملصقات على الجدران، وإعادة طلائها وسرعة استكمال رفع مخلفات مبنى مهدوم مواجه لمسجد عمرو بن العاص وطلاء واجهات العقارات المطلة على المسجد وعلى دير ماري جرجس وخاصة التي ما زالت على الطوب الأحمر، وإلزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها.

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وكلف المحافظ رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بسرعة استكمال الأسوار المهدمة بحديقة عمرو بن العاص وتكثيف العناية بها مع إعادة إستغلالها الاستغلال الأمثل لتكون رئة ومتنفس للمنطقة خاصة مع مساحتها الممتدة لأكثر من 20 فدان، كذلك سرعة تطوير حديقة عزبة أبو قرن المطللة على صلاح سالم وإنشاء سور لها.

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من السائحين والذي رحب بهم بالقاهرة وأعربوا عن سعادتهم بزيارتهم للقاهرة لأكثر من مرة للاستمتاع بجوها المعتدل وآثارها المتميزة.

رافق المحافظ في جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة المعنية.