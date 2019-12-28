أخبار مصر | شهيد الشهامة بالمترو.. مينا رضا يضحي بحياته لإنقاذ سيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهيد الشهامة بالمترو.. مينا رضا يضحي بحياته لإنقاذ سيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، قصة مأساوية باسم "شهيد الشهامة والمحبة"، بطلها مينا رضا

وتعود أحداث الواقعة، إلى تواجد الضحية، مينا رضا، على رصيف محطة مترو غمرة ، بالخط الأول.



مينا سمع صراخ سيدة متواجدة على الرصيف، تستغيث بأحد لتخليصها من لص سرق حقيبتها، فتوجه مسرعا نحوها لملاحقة اللص، وما أن أمسك به وفي أثناء دخول القطار إلى الرصيف، دفعه اللص، فوقع أسفل عجلات القطار، الذي شطره إلى نصفين، وفر اللص هاربا.

وتصدر هشتاج #مينا_رضا_شهيد_شهامة، قائمة الهاشتاجات بموقع تويتر، وعلق أحدهم: "مينا كان شخص جدع جدا ومحترم وصاحب صاحبه والكل يشهدله بالشهامة والجدعنة والطيبة.. والموضوع بدل ما يخلص على سرقة خلص على جريمة قتل".