مصر | بعد 19 واقعة.. حبس 3 عاطلين لسرقتهم السيارات بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 19 واقعة.. حبس 3 عاطلين لسرقتهم السيارات بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارات المركونة بمنطقة أكتوبر، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن 3 عاطلين يمرون بضائقة مالية واحتياجهم لأموال، وضعوا خطة لرصد السيارات المركونة بأكتوبر وسرقة محتوياتها، عن طريق أسلوب كسر الزجاج، ويقوموا بتقسيم الأموال عليهم، فيما ارتكبوا عدة وقائع أخرى وسرقوا 19 سيارة.

وتعود بداية الواقعة، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد تعرض عدد من السيارات لسرقة محتوياتها بأسلوب كسر الزجاج، بإجراء التحريات توصل الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس على، لهوية المتهمين، حيث تبين أنهم 3 عاطلين.

وباتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 19 سيارة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.