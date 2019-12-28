مصر | إحالة طعن "العلميين" على وقف قرار إجراء انتخابات مبكرة لـ"المفوضين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة طعن "العلميين" على وقف قرار إجراء انتخابات مبكرة لـ"المفوضين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من السيد عبد الستار عبد السلام، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية لإجراء انتخابات مبكرة والتي كان المقرر عقدها في 31 ديسمبر الجاري، إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 20 يناير المقبل لنظر الدعوى.

واختصم الطعن رقم 19452 لسنة 66 نادي عبد المجيد.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق في الدعوى رقم 12640 لسنة 74 ق، بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس نقابة المهن العلمية المحدد لها يوم 31/12/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

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وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 31/12/2019 تستهدف إجراء انتخابات مجلس النقابة على مقاعد (النقيب، مجالس الشعب، مجالس ورؤساء الفروع) وقد ورد بكتاب المدعي عليه الموجه إلى نقباء المحافظات أنه تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات المبكرة للدورة 2020/2024.

وتابعت المحكمة: ولما كانت مدة مجلس النقابة الحالي لم تنته وأنها تستمر حتى فبراير 2020 فإنه من ثم لا يجوز إنهاء مدة مجلس النقابة الحالي قصرا بالمخالفة لأحكام القانون، وقبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعدها المقرر بالقانون سنويا في شهر فبراير، دون وجود سبب واقعي أو قانوني.

واستكملت، أنه تمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بالمخالفة لأحكام القانون التي حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية بإجراء الانتخابات وليست الجمعية العمومية غير العادية والتي حدد القانون اختصاصها على سبيل الحصر ليس منها إجراء الانتخابات، كما أن نص المادة 22 من القانون سالف البيان قررت أن يكون الإعلان عن الجمعية العمومية قبل موعدها بمدة خمسة عشر يوما في الجرائد واسعة الانتشار، وكذلك بدعوة شخصية إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.