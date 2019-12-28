مصر | بـ"حكم إعدام".. 2019 تُنهي أسطورة الإرهابي هشام عشماوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حكم إعدام".. 2019 تُنهي أسطورة الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهاء أسطورة الإرهابي هشام عشماوي، كانت من أبرز الأحداث في عام 2019 بعد تسليمه من قبل الجيش الوطني الليبي إلى السلطات المصرية في 29 مايو من السنة ليخضع للتحقيقات على ذمة تورطه في عدد كبير من العمليات الإرهابية التي اهتز لها الرأي العام من هجمات أمنية ومؤسسات الدولة بما في ذلك كمين الفرافرة عام 2014 واغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات عام 2015.

الإعدام شنقا

وأصدرت محكمة شرق العسكرية في 28 نوفمبر 2019، أحكامًا بمعاقبة 9 متهمين بينهم الضابط المفصول هشام علي عشماوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس 3"، بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام ما بين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

وتضم أوراق القضية المقيدة برقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق، عدة عمليات إرهابية نفذها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، على رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، استهدفت 155 هدفا متنوعا ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.

استهداف قوة أمنية

وكشفت التحقيقات، عن أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشرعت في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيرى، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

Advertisements

وكما قتلت العناصر الإرهابية المواطن القبطي "وليام بايرون هالندرسون"، عمدا، لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.

من هو هشام عشماوي

وهشام علي عشماوي مسعد إبراهيم (من مواليد عام 1978 بالقاهرة)، هوَ ضابط سابق بالجيش المصري انضمّ إلى الجيش عام 1996 حتّى أصبحَ ضابطًا في وحدة وحدات الصاعقة.