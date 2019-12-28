مصر | بـ"حكم إعدام".. 2019 تُنهي أسطورة الإرهابي هشام عشماوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حكم إعدام".. 2019 تُنهي أسطورة الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإعدام شنقا
وأصدرت محكمة شرق العسكرية في 28 نوفمبر 2019، أحكامًا بمعاقبة 9 متهمين بينهم الضابط المفصول هشام علي عشماوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس 3"، بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام ما بين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.
وتضم أوراق القضية المقيدة برقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق، عدة عمليات إرهابية نفذها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، على رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، استهدفت 155 هدفا متنوعا ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.
استهداف قوة أمنية
وكشفت التحقيقات، عن أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشرعت في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيرى، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.
وكما قتلت العناصر الإرهابية المواطن القبطي "وليام بايرون هالندرسون"، عمدا، لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.
من هو هشام عشماوي
وهشام علي عشماوي مسعد إبراهيم (من مواليد عام 1978 بالقاهرة)، هوَ ضابط سابق بالجيش المصري انضمّ إلى الجيش عام 1996 حتّى أصبحَ ضابطًا في وحدة وحدات الصاعقة.
واحتضنهُ تنظيم القاعدة فانضمّ له ثم انخرطَ عام 2012 معَ أنصار بيت المقدس لكنّه انشق عنها عام 2015 بعد إعلانِ ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وبدلًا من ذلك شكّل عشماوي تنظيمهُ الخاص الذي سُمّي بالمرابطون والذي اتخذ من ليبيا مقرًا له وظلّ مُخلصًا للقاعدة.