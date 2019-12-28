مصر | ضبط تشكيل تخصص في سرقة السيارات بدمياط

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ضبط رجال الأمن، تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، بدمياط.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، بمديرية أمن دمياط، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، وفرد خرطوش، وطلقة لذات العيار ومبلغ مالي، وكذا سيارة ملاكي مستخدمة في ارتكاب الوقائع والهاتف المحمول المستخدم في عملية التفاوض، و5 مفاتيح مصطنعة مستخدمة في ارتكاب الوقائع.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وأضافا بارتكابهما واقعتين سرقة، بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.