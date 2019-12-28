مصر | تجديد حبس المتهمين بسرقة المساكن في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهمين بسرقة المساكن في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس طالبين ومالكة مقهى، كونا تشكيلًا عصابيا في سرقة المساكن بمنطقة أكتربر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بأسلوب كسر كالون الباب، فيما ارتكبوا 11 واقعة سرقة، وذلك لاحتياجهم لأموال كثيرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، في واقعة ضبط طالبين، لاتهامهما بسرقة المساكن بمنطقة أكتوبر، بمساعدة مالكة مقهى، أن الطالبين تعرفوا على بعض عند صاحبة المقهى، وقرروا سرقة المساكن بالمنطقة، نتيجة لاحتياجهما لأموال كثيرة، وذلك عن طريق أسلوب كسر الباب

وأفادت التحقيقات، أنهم كانوا يراقبوا مساكن المنطقة، ويستغلوا الفرصة في عدم تواجد سكانها يقوموا بسرقتها على الفور، ويتصرفوا في الأموال المتهمين عن طريق شريكتهم الثالثة"صاحبة المقهى" ويقسموا الأموال عليهم، ثم تعددت الوقائع بعد ذلك

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وأمرت النيابة العامة بأكتوبر،بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت تحريات المباحث

وكانت أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين طالب مقيم بدائرة القسم، وعاطل حاصل على ثانوية مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب 11 حادث سرقة مسكن، وأرشد المتهمان عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى عميلتهما مالكة مقهى حيث تم ضبطها، وحرر محضر بالواقعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.