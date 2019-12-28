مصر | عاجل.. مشادة بين رئيس نادي الزمالك مع محام داخل المحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مشادة بين رئيس نادي الزمالك مع محام داخل المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك وكيلا عن شركة ستار إيجيبت "حديد العشري" والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 1 فبراير القادم لنظرها بعد إعداد التقرير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.