مصر | "شهادات دراسية" و"إجازات مرضية".. سقوط مزورين في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهادات دراسية" و"إجازات مرضية".. سقوط مزورين في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين وعثر بمسكن أحدهما على 4 أختام لشعار الجمهورية "مقلد" منسوب للعديد من الوزارات وآخر مطموس البيانات 5 أكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورها لفرع أحد البنوك بالإسكندرية هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من صور المستندات والأختام المزورة، وكذا 2 كارت تخزين بيانات "ميموري" بفحصهما تبين احتوائهما على صور للمستندات والأختام المزورة - مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات وعقود إيجار أملاك خالية البيانات - إخطارات الإجازات المرضية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد.
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وأضافا بقيام أحدهما بتزوير تلك المحررات الرسمية والعرفية بينما يتولى الآخر عملية ترويجها على العملاء مقابل حصولهما على مبالغ مالية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.