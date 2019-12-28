مصر | "شهادات دراسية" و"إجازات مرضية".. سقوط مزورين في الإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهما من راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة وإيهامهم بصحة تلك المحررات وصدورها من الجهات الحكومية "خلافًا للحقيقة" نظير حصولهما على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين وعثر بمسكن أحدهما على 4 أختام لشعار الجمهورية "مقلد" منسوب للعديد من الوزارات وآخر مطموس البيانات 5 أكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورها لفرع أحد البنوك بالإسكندرية هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من صور المستندات والأختام المزورة، وكذا 2 كارت تخزين بيانات "ميموري" بفحصهما تبين احتوائهما على صور للمستندات والأختام المزورة - مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات وعقود إيجار أملاك خالية البيانات - إخطارات الإجازات المرضية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وأضافا بقيام أحدهما بتزوير تلك المحررات الرسمية والعرفية بينما يتولى الآخر عملية ترويجها على العملاء مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

