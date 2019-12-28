مصر | بـ خرطوش وبانجو.. سقوط تاجر مخدرات في الشرقية

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذًا من القرية محل إقامته مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار - 1،500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بالاتجار والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

