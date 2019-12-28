مصر | غسل 10 ملايين جنيه.. سقوط أخطر تجار "الكيف" في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غسل 10 ملايين جنيه.. سقوط أخطر تجار "الكيف" في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال متهميـن بمحافظة قنا قامـا بغسـل أكثـر مــن 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ونجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية "مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا") لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات في أماكن مختلفة.

وجاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (10،000،000 عشرة ملايين جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

