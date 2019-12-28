مصر | ضبط شخصين يسرقان الدراجات النارية بسوهاج

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ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين بسوهاج، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

وأكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية مُتخذان من دائرة المركز والمراكز المجاورة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث بدوائر مراكز شرطة جرجا - البلينا – العسيرات وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.