مصر | جمع 1.5 مليون جنيه.. سقوط نصاب الاستثمار العقاري بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمع 1.5 مليون جنيه.. سقوط نصاب الاستثمار العقاري بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإستيلاء على أكثر من 1،5مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (8) مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام (أحد الأشخاص) بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة للقانون.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فرق البحث إلى صحة الواقعة، وأن المتهم المذكور (عضو بإحدى شركات الإستثمار العقاري، ومقيم بمحافظة سوهاج)، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها (1،505،000 مليون وخمسمائة وخمسة آلاف جنيه) لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها لهم.

وأكدت التحريات، حصول المذكور على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم ولم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

