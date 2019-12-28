مصر | "الداخلية" تضبط 240 قضية مخدرات خلال حملة مكبرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط 240 قضية مخدرات خلال حملة مكبرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة الداخلية، خلال حملة أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط 212 قطعة سلاح ناري، 240 قضية مخدرات وتنفيذ 82894 حكما قضائيا متنوعا.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 196 متهما وذلك على النحو التالي:-

رشاش بورسعيدي.

17 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

48 بندقية خرطوش.

18 طبنجة.

127 فرد محلي.

296 طلقة مختلفة الأعيرة.

25 خزينة متنوعة.

246 قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

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في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (82894) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

361 حكم جناية.

24385 حكم حبس جزئي.

4579 حكم حبس مستأنف.

42442 حكم غرامة.

11127 حكم مخالفة.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) متهمينن، كونوا (3) تشكيلات عصابية، ارتكبوا (14) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (240) قضية مخدرات بحوزة (257) متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 33،037 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 27،595 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،051 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 20 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1،200 كيلو جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 368 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 809 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 52 جرام).

عدد (6593) قرص مخدر.