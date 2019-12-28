مصر | قبل رأس السنة.. إحباط ترويج " كوكتيل مخدرات" في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل رأس السنة.. إحباط ترويج " كوكتيل مخدرات" في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج كمية من مخدر الشادو، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة عن قيام عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال تصنيع مادتي (البودر والشادو) المخدرة والاتجار بهما بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 25 جراما من مخدر البودر، 308 لفافة ورقية تحوي ذات المخدر، و104 أكياس بلاستيكية من نبات الشادو المخدر، و250 قرص مخدر، وأمبول لمادة الكيتامين، و2 زجاجة لمادة أسيتون، و2 ميزان حساس، ومبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

