مصر | أمن الجيزة يضبط عاطلا حول منزله لإنتاج الشادو

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة قيام عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال تصنيع مادتي البودر والشادو المخدرة والاتجار بهما بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 25 جراما من مخدر البودر - عدد 308 لفافات ورقية تحوي ذات المخدر – عدد 104 أكياس بلاستيكية من نبات الشادو المخدر – عدد 250 قرصا مخدرا – عدد 1 أمبول لمادة الكيتامين – عدد 2 زجاجة لمادة أسيتون - عدد 2 ميزان حساس – مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

