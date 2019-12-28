مصر | ضبط 3 كونوا عصابة لسرقة محتويات السيارات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 كونوا عصابة لسرقة محتويات السيارات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط 3 عاطلين بالجيزة لتكوينهم تشكيلا عصابيا في ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة من داخل السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.