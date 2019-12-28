مصر | من الشارع إلى دار الرعاية.. "الداخلية" تنقذ مسنا مبتور القدم بالقاهرة

وتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بوجود مواطن قعيد بميدان الأوبرا دائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبالفحص تم التقابل مع المواطن وتبين أنه مسن ويعاني من (ضعف الإبصار، بتر بإحدى قدماه) ومتواجد على كرسي متحرك، وبمناقشته قرر بعدم وجود مأوى له، وطلب المساعدة بإيداعه بإحدى دور رعاية المسنين.

وتم عرض المواطن المذكور على أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية له، وتم التواصل مع مسئولي إحدى دور الرعاية الخاصة برعاية المسنين الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية والتنسيق معهم وتم إيداع المواطن المذكور بالدار، وقد لاقى سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية استحسان المواطن الذي تقدم بالشكر لرجال الشرطة.

