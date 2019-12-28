مصر | "الداخلية" تحقن الدماء وتنهي الخصومة الثأرية بين عائلتين بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تحقن الدماء وتنهي الخصومة الثأرية بين عائلتين بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين. وتم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.



نجحت مديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة دار السلام في النزاع القائم بينهما.