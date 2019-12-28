مصر | "هعين ولادكم في الحكومة".. سقوط عامل زراعي بتهمة النصب بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هعين ولادكم في الحكومة".. سقوط عامل زراعي بتهمة النصب بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (إثنين من المواطنين، مقيمان بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص (عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج) بالحصول منهما على مبلغ (42،000 إثنان وأربعون ألف جنيه) مقابل تعيين أولادهم بوظائف حكومية، وذلك بزعم علاقاته بمسئولى بعض الجهات الحكومية.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود فرق البحث قيام المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكيان على مبلغ (42،000 إثنان وأربعون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (200،000 مائتان ألف جنيه) مقابل تعيين نجلي الشاكيان بوظائف حكومية، مُدعيًا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولي تلك الجهات، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

