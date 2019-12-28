مصر | قبل رأس السنة.. إحباط ترويج 42 ألف قرص مخدر بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل رأس السنة.. إحباط ترويج 42 ألف قرص مخدر بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من ضبط أكثر من 42 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.

ونجحت قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (طبيب أسنان، مقيم بمحافظة البحيرة) وبحوزته 3 كراتين بداخلها كمية من الأقراص المخدرة "بإجمالي 42540 قرص مخدر"، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) وذلك حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

