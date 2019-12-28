مصر | أمن القاهرة يداهم مصنعا في التوفيقية

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داهم ضباط إدارة مباحث التموين بقطاع أمن القاهرة، مخزن قطع غيار بمنطقة التوفيقية، وضبط داخله 1320 قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.

وتمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "محمود. ع. م. ع"، 24 سنة، صاحب مخزن قطع غيار سيارات الكائن 16 شارع سوق التوفيقية دائرة قسم شرطة الأزبكية ومقيم 6 شارع الأربعين، بولاق الدكرور جيزة، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 1320 قطعه غيار سيارات (فلاتر، جوان، جلبه مقص، خرطوم مياه، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.