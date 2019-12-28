مصر | بلاغ ضد معتز مطر: يعمل لصالح مخابرات تركيا.. ولا يستحق الجنسية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد معتز مطر: يعمل لصالح مخابرات تركيا.. ولا يستحق الجنسية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 49672 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، ضد العميل الهارب معتز مطر، اتهمه فيه بالتخابر والعمالة لصالح المخابرات التركية والتحريض ضد المؤسسة العسكرية وقيادات الدولة.

وأكد محمود في بلاغه، أن الخائن معتز مطر بتكليف من ياسين أقطاي مساعد أردوغان يخرج يوميا على قناة الشرق الإخوانية الإرهابية للتحريض ضد مؤسسات الدولة والجيش المصري وقياداته بهدف إسقاط مؤسسات الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد تنفيذاً للتعليمات الصادرة اليه من المخابرات التركية ومن ياسين اقطاى الذي يلتقيه بشخصه ويصدر له التعليمات والأوامر للتحريض ضد مصر وقياداتها فى تلك المرحلة التي تمارس فيها تركيا ورئيسها سياسات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وتعد مسئولة عن أغلب العمليات الإرهابية التي ارتكبت في مصر في الفترة الأخيرة ، باعتبارها توفر ملاذاً امناً لقيادات الإخوان وتنظيمها الدولى الإرهابي المقيمين لديها بصفة دائمة وتمنح هؤلاء الإرهابيين الجنسية التركية وتوفر لهم المنصات والأبواق الإعلامية الإرهابية التي تبث من تركيا الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر.

وتابع البلاغ، أن العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من جهاز المخابرات التركي لنشر الفوضى والاضطرابات في مصر بظهوره يوميا في برنامجه المشبوه على قناة الشرق الإخوانية وتحريضه ضد مؤسسات الدولة والانقلاب عليها وإسقاطها، مشيرا إلى أن العميل معتز مطر خائن لوطنه مقابل أموال مالية ضخمة يتلقاها بصفة منتظمة لتحريضه ضد الدولة المصرية ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى في حق مصر والعمالة لصالح دولة معادية.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن معتز مطر ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم الهارب معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة حنائية عاجلة.