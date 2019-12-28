شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تنفيذ 393 مشروع صغير ومتناهى الصغير بتكلفة 13 مليون جنيه الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الإنتهاء من تنفيذ 393 مشروعاً، بقيمة 13 مليون جنيه، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتى وفرت 611 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال الشهر الماضى.

وقال المحافظ إن المشروعات التى مولها الجهاز للشباب تتنوع مابين التجارى والصناعى والزراعى، مؤكداً على تيسير جميع الإجراءات المطلوبه من الشباب المتقدم، للتسهيل عليهم، للمساهمة فى مواجهة البطالة، وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة، لهم تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

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وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هى الأساس فى تنمية الاقتصاد، لتحولها مستقبلا إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة، كما إنها تسهم فى توليد الأفكار الجديدة، وتستوعب البطالة، وتنمى روح المغامرة لدى صغار المستثمرين.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة من مدير جهاز المشروعات بمحافظة الجيزة عن مجهودات الجهاز خلال الشهر الماضى، ورصد عدد من المشروعات الصغيرة، التى تم تنفيذها، وبلغت 26 مشروعاً، بقيمة 11 مليون جنيه، وفرت 244 فرصه عمل مباشرة للشباب، كما كشف التقرير عن تمويل 367 مشروعاً متناهى الصغر، بقيمة 2 مليون جنيه، وفرت 367 فرصة عمل للشباب.

وناشد المحافظ الشباب الجادين فى فتح أفاق عمل جديدة لهم، التقدم لجهاز تنمية المشروعات للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم، لما للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهمية فى تنمية الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل مباشرة.