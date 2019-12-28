شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تدريب العاملين الجدد بفرق الشارع التابعة لـ«أطفال بلامأوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً تدريبياً للعاملين الجدد في فرق الشارع الذين تم تعيينهم مؤخراً، ويهدف البرنامج إلى التدريب على منهجية العمل بالشارع وكيفية التعامل مع الأطفال ضمن تنمية قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة.

Advertisements

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي (برنامج حماية الاطفال بلامأوي) ومنظمة ساموسيسيال انترناسيونال مصر في ملف حماية ورعاية الاطفال بلامأوى.

كما نظمت الوزارة ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية لمقدمي الرعاية بمؤسسة فتيات العجوزة بهدف تنمية مهاراتهم ومساعدة الفتيات المقيمة بالدار.

وتنفذ الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.